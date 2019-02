Prispremien er på 400.000 svenske kroner. Utmerkelsen tildeles en person i Norden som har gjort en betydningsfull innsats innenfor noen av akademiets virksomhetsområder.

Tidligere vinnere av prisen er Agneta Pleijel (2018), Dag Solstad (2017), Monica Fagerholm (2016), Thomas Bredsdorff (2015), Lars Gustafsson (2014) og Sofi Oksanen (2013).

Karl Ove Knausgård debuterte i 1998 med romanen Ute av verden. Han er siden blitt svært kjent for bokserien Min Kamp, som er solgt over hele verden.

Svenska Akademien er et språklig-litterært vitenskapelig akademi som ble stiftet i 1786. Akademiet deler ut en rekke priser og er mest kjent for sin rolle som jury for Nobelprisen i litteratur.