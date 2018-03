1 2 3 4 5 6 Ready Player One

Steven Spielberg blir ofte beskyldt for å være for sentimental i sine filmer, men han er riktig regissør for Ready Player One.

Filmen er basert på romanen til Ernest Cline, en bok du kanskje har lest dersom du har en interesse for dataspill. Romanen er en eneste lang lek i dataspillreferanser og skamløs 80-talls nostalgi. Spielberg selv, enten som regissør eller produsent, sto bak noen av de beste eventyrfilmene på 80-tallet fra E.T, The Goonies, Indiana Jones og Tilbake til fremtiden.

I Ready Player One vender regissøren tilbake til sitt eget univers. Han har med seg et stort hjerte inn i et handlingsunivers hvor det meste skjer i en virtuell spillverden.

Fantastisk lekkert

Jaap Buitendijk

I 2045 lever Wade (Tye Sheridan) mesteparten av livet sitt i Oasis, en virtuell verden hvor han er Parzival. Virkeligheten er kjip, og fantasien er fantastisk. Spillets skaper, Halliday (Mark Rylance), er død og har etterlatt seg en gåte. Den som løser den, får eierskap over Oasis. Når Parzival finner den første nøkkelen til løsningen, er jakten i gang.

Det er nesten unødvendig å si at den visuelle leken og den animerte verden vi møter inne i Oasis er fantastisk lekker. Du får lyst til å flytte inn der selv og danse til Staying Alive i et virtuelt diskotek. Filmen er iøyenfallende, detaljrik og original. Den er utrolig godt laget, og den bør ses på kino.

Filmen kunne lett blitt et følelsesløst, men spektakulært effektshow. Etter en omgang med Spielbergs magiske fortellerstil får filmen helstøpte karakterer og en historie med driv.

Bedre versjoner av oss selv

SF NORGE

Spielberg lar aldri effektene få styre showet, de er hele tiden underlagt historien. Filmen veksler også sømløst mellom sekvensene som foregår i spillet og i vår uglamorøse virkelighet.

Det er godt gjort å skape like mye liv i avatarene som i karakterene ute i virkeligheten. Den animerte Parzival er like levende og fascinerende som Wade. Det gjør at de animerte sekvensene får et helt unikt og eget liv.

Det er også godt å se karakterer som er litt som deg og meg. Når vi går inn i en spillverden og skaper oss en avatar, er de ofte en vakrere og tøffere utgave av oss selv. Et av filmens mest rørende øyeblikk er når Wade møter Art3mis / Samantha (Olivia Cooke) ute i den virkelige verden for første gang. De er ikke perfekte, ikke full av botox, men kanskje har de et snev av spillkarakteren i seg likevel.

Elegant

Courtesy of Warner Bros. Picture

Ready Player One er en hyllest til dataspill, dets historie og ikke minst 80-tallsnostalgien. For de av oss som er oppvokst på 80-tallet – uansett om du spilte arkadespill eller prøvde Pong på Atari 2600 – vil du kjenne igjen referanser fra Duran Duran, Monty Pythons holy hand-grenade, Iron Gigant, The Shining til Mechagodzilla.

Referanseleken er elegant inkorporert og integreres godt i historien. Når actionsekvensene akkompagneres av Van Halens «Jump» og Twisted Sisters «We're Not Gonna Take It» er det helt herlig. Sangene er en anakronisme, men likevel fungerer de helt perfekt.

Ready Player One er hektisk og actionfylt, men historien mister aldri hjertet og har mye humor. Dette er et fargerikt eventyr for ungdom i alle aldre.