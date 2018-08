César Vallejos spanskspråklig klassiker omsider på norsk

César Vallejo (1892–1938) var en peruansk poet, journalist og forfatter som markerte seg som en ledende modernist med sin debutsamling De svarte budbringerne i 1918. Hans andre, og siste diktsamling mens han levde, Trilce bestyrket hans ry. Den kom ut i 1922, samtidig med T.S. Eliots store diktverk The Waste Land.

Både Vallejo og Eliot lanserte en ny og krevende poetikk tilpasset en kaotisk samtidig. Men mens Eliot fikk Nobelprisen i 1948, døde Vallejo i 1938 i et heller anonymt eksil i Paris, etter at han hadde forlatt sitt fedreland Peru for godt i 1923.