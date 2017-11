Tirsdag kveld kom nominasjonene til den 60. utdelingen av amerikansk Grammy, også kjent som den gjeveste musikkprisen i verden. Ikke veldig overraskende sto norske Morten Lindbergs navn på listene.

I år har den klassiske musikkprodusenten fått fire nominasjoner, blant annet i den virkelig gjeve kategorien «Producer of the Year, Classical». En annen som er nominert der er sjefen for plateselskapet ECM, Manfred Eicher.

– Det var da vi fulgte illusjonen, at vi fant lyden vi lette etter. Les intervju med Morten Lindberg.

Har aldri vunnet prisen

Morten Lindbergs andre nominasjoner er én i kategorien «Best Engineered Album, Classical» for albumet Ståle Kleiberg: Mass for Modern Man med Trondheim Symfoniorkester/Eivind Gullberg Jensen/Trondheim Vokalensemble.

Og så to nominasjoner i kategorien «Best Surround Album» for det samme albumet som over, samt So Is My Love med Ensemble 96 & Nina T. Karlsen.

Årets fire nominasjoner gjør at Morten Lindberg nå ifølge grammy.com er oppe i hele 24 nominasjoner totalt siden den første i 2006. I tillegg har hans plateselskap 2L vært nominert en rekke ganger, og til sammen har mann og selskap nå 32 nominasjoner.

Men utrolig nok har Lindberg fortsatt ikke vunnet en Grammy, til tross for tilnærmet fast plass på nominasjonslistene.

Braata, Espen

Flere norske er involvert

Den norske duoen Stargate ble også nok en gang nominert til Grammy-prisen, som deles ut i New York 28. januar. Stargate er sammen med artisten Julia Michaels nominert i den gjeve kategorien «Song of the Year» for låten «Issues».

I tillegg er noen norske låtskriver involvert i låter og album som er nominert, uten at de selv er direkte nominert.

Anders Frøen er med-låtskriver på Zedd & Alessia Caras «Stay», nominert i kategorien «Best Pop Duo/Group Performance».

Cashmere Cat har co-produsert og co-skrevet låtene «True Colors», «Attention», «Die For You» og «All I Know» til The Weeknds album Starboy, nominert i kategorien «Best Urban Contemporary Album».

Og artisten Anna Of The North synger på to låter på Tyler, The Creators album Flower Boy, nominert i kategorien «Best Rap Album».