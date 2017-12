Aftenpostenfilm kjemper om Oscarnominasjon

Da Oscarakademiet tirsdag kveld presenterte kortlisten over de ti filmene i kategorien dokumentar kortfilm som kjemper om å bli blant de fem som blir nominert til Oscar, var to av disse vist på Aftenposten. Mens Aftenposten har norsk visningsrett på «Hoppetårnet», debutfilmen til Axel Danielson og Maximilien Van Aertryck, så har Aftenposten vært med å finansieringe «Kayayo – The Living Shopping Baskets» i tillegg til å ha eklsklusiv visningsrett.

Kayayo ep 1

– Dette er helt fantastisk stas og åpenbart en fjær i hatten for Aftenpostens filmsatsing. Men først og fremst er det en hel fjærpryd til regissør Mari Bakke Riise og produsent Jørgen Lorentzen i Integral Film. Ikke bare har de laget en fantastisk film, men de har også jobbet beinhardt for å filmen på festivaler over hele verden, og til slutt gjennom det syltrange Oscar-nåløyet. Det minste nåløyet venter fortsatt, sier Jonas Brenna, produsent og programansvarlig i Aftenposten.

Filmen tar utgangspunkt i 8 år gamle Bamunu som blir sendt til Ghanas hovedstad Accra av sine foreldre for å jobbe som jentebærer. Filmen har allerede fått stor internasjonal oppmerksomhet. Den er blant annet blitt vist ved den internasjonale barnefilmfestivalen i Chicago, hvor den fikk en andreplass. Den er også blitt kåret til beste dokumentar på London Golden Scout, og fått en Spotlight Documentary Gold Award.

– Aftenposten ble involvert i dette prosjektet for over fire år siden, forteller Brenna. Han understreker likevel at veien frem til den gjeve Oscarstatuetten fortsatt er lang.

Regissør Mari Bakke Riise bruker ordet absurd når hun skal beskrive følelsen av at de nå er et skritt nærmere en mulig Oscarnominasjon.

– Jeg er veldig glad for at filmen får en slik oppmerksomhet, og at denne jenta får fortalt sin historie. Desto flere som vet om dette, jo bedre er det. Det fortjener de, sier Bakke Riise.

Hva dette betyr for henne som regissør ønsker hun ikke å spekulere i.

– Hva er det med denne filmen som gjør at den får så mye oppmerksomhet?

– Det handler om en utroklig ekte og nydelig jente, som lar oss tre inn i hverdagen hennes. Hun går gjennom en personlig prosess gjennom filmen, og vi er med henne både medgang og motgang. Det er ei jente som utsettes for ganske mye som en åtte-åring ikke skal utsettes for, sier hun.

«Hoppetårnet» er den første filmen til Axel Danielson og Maximillien Van Aertryck i regi av produksjonsselskapet Plattform i Göteborg. Filmen er blant annet på Den norske kortfilmfestivalen i Grimstad. Aftenposten ble involvert i dette prosjektet for over fiere år siden.

Nominasjonene for den 90. utgaven av Academy Awards vil bli offentliggjort 23 januar 2018.

Her er kortlisten:

«Alone»- The New York Times

«Edith+Eddie», Heart is Red and Kartemquin Films

“Heaven Is a Traffic Jam on the 405", Stiefel & Co.

«Heroin(e)», A Netflix Original Documentary in association with The Center for Investigative Reporting, A Requisite Media Production

«Kayayo – The Living Shopping Baskets», Integral Film

«Knife Skills», TFL Films

«116 Cameras», Birdling Films

«Ram Dass, Going Home», Further Pictures

«Ten Meter Tower», Plattform Produktion

«Traffic Stop», Q-Ball Productions