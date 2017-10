1 2 3 4 5 6

Fakta: Monster NRK1, premiere mandag 9. oktober kl. 21.30

Dramaserien Monster har vært gryteklar en god stund. Det siste året har derfor medie- og tv-seriefestivaler rundt i Europa kunnet by på smaksprøve av første og andre episode, noe som med god grunn har vekket appetitten på mer.

Det er mye gourmet for øyet her. Et rått, hardt og vakkert landskap av nordnorsk natur setter rammene for krimfortellingen. At norsk natur har en viktig rolle i en TV-serie er ikke noe nytt. Senest i Frikjent fikk vi se hvordan vakker vestlandsnatur, med fjell og fjorder, setter seerne i riktig stemning.

Gjennomsyrer alle deler av historien

I Monster har de tatt det enda et skritt videre. Her er ikke naturen bare en kulisse og en stemningsskaper, den har rett og slett en av de viktigste rollene i serien. Den nordnorske naturen gjennomsyrer alle trådene i historien, er aktivt til stede i alle viktige scener og har hatt en avgjørende påvirkning på alle de andre ledene rollefigurene i serien. Norsk natur har rett og slett aldri gjort en bedre rolletolkning enn den gjør her. Dette er det nærmeste vi kommer et norsk svar på cinematisk vakre krimserier som True Detective og Top of The Lake.

NRK

Klassisk krim og overnaturlige krefter

Serien starter med at politietterforsker Hedda Hersoug (Ingvild Holthe Bygdnes) vender tilbake til hjembyen for en roligere tilværelse, men etter at et par brutale drap finner sted, må hun motvillig godta hjelp fra spesialetterforsker Joel Dreyer (Jakob Oftebro), som kommer sørfra. Heretter utspiller det seg et spenningsdrama som blander klassisk krim med mer overnaturlige krefter. Hvor alt fra en lokal, religiøs sekt til den lokale narkomafiaen spiller viktige roller.

Norsk natur er langt fra den eneste som leverer en god rolletolkning her. Ingvild Holthe Bygdnes gjør en overbevisende jobb som politietterforsker med en fot i byen og en i bygda. Hun unngår alle de klassiske klisjeene som gjerne henger ved kvinnelige politietterforskere, og utviser isteden mange av de samme kvalitetene som vi finner hos Elisabeth Moss i rollen som Robin Griffin i Top of the Lake.

Jakob Oftebro er en rutinert skuespiller og spiller kortene sine som politi med tvilsom moral, godt. Han burde riktignok fått enda mer spillerom til å fortelle bakgrunnshistorien sin, da det ville gitt gode svar på hvorfor han handler som han gjør. Bjørn Sundquist er den konfliktsky politisjefen Ed Arvola som egentlig mener godt, men som isteden ender med å svikte sine nærmeste på det groveste.

NRK

Rollen skulle egentlig gå til en mann

De lokale tenåringsjentene i serien leverer troverdige og gode tolkninger på tross av at de er uerfarne, og Bjørn Sundquist er som alltid en fryd å se på. Men den virkelig store stjernen her er Gørild Mauseth. Som lokal narkobaron, Magot Van Gebert, med full kontroll på både produksjon og distribusjon, er hun seriens store antihelt.

Rollen var visstnok skrevet med en mann i tankene, og det eneste som er endret, er navnet. Mauseth gjør en strålende tolkning og får seerne til å føle på kroppen hvordan det er å leve i en familie hvor vold, brutalitet og frykt går i arv. Noen av de beste scenene er dialogene mellom Sundquist og Mauseth. De rommer både sårhet og håpløshet, samtidig som man skjønner at her er det den sterkestes rett som gjelder, og at svakhet bare får deg utslettet.

Det lugger i historiefortellingen

Serien skal også ha kudos for å gjøre rom for litt nordnorsk humor. Ikke minst er nakenslåssing i snøen med godt voksne menn en scene som kommer til å bli husket lenge.

Mye ligger til rette her for at Monster kunne blitt en krim av ypperste klasse. Men til det lugger det for mye i rytmen i historiefortellingen. Flere ledetråder til både hovedhistorien og bihistoriene spres gjennom de første episodene uten at de rulles ordentlig opp i løpet av serien.

Det hastes også for fort igjennom flere av de viktige scenene – både store og små – på en måte som gjør at man som seer ikke rekker å gjøre seg emosjonelt ferdig før man tvinges videre. Som når Joel ber om tilgivelse for sine synder, eller når Hedda forstår hva som har skjedd med moren.

Dette er en klassisk problemstilling når man skal presse en historie for 10–12 episoder ned i syv episoder. Løsningen er et mindre rollegalleri og dermed færre bihistorier, eller flere episoder.

Kan bli Skandinavias nye detektivduo

På tross av noen svakheter i gjennomføringen, og særlig i innspurten som føles forhastet, har Monster mye bra å bygge videre på. Forholdet mellom Hedda og Joel er en relasjon som kunne tåle flere sesonger. Ikke minst nå som Broen går inn i sin siste sesong, kunne vi trengt en ny nordisk politietterforskerduo å bli glad i. Kantet med sterke rollefigurer, som narkobaronen og politisjefen, er Monster absolutt en serie som har potensial til å ta nordisk noir inn i en ny æra.