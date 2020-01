I en kronikk i Aftenposten mandag skriver jurist Eva Joly at mediene har sviktet Wikileaks-grunnlegger Julian Assange som nå sitter fengslet i Belmarsh-fengselet i London.

Hun viser til at 60 leger i høst varslet at de er bekymret for Assanges fysiske og mentale helse. De frykter han kan komme til å dø i fengsel.