Det er sjelden man som anmelder kan love leserne en genuint annerledes filmopplevelse. Men Lykkelige Lazzaro ligner ikke på noen annen film, og regissør Alice Rohrwacher tar seg friheter som ingen annen filmskaper i nyere tid.

Første halvdelen av filmen utspiller seg på den italienske landsbygda, og gir inntrykk av å være en realistisk skildring av et klaustrofobisk klassesamfunn. I den avsidesliggende fjellandsbyen Inviolata jobber landarbeiderne for den lokale Marchesa under slavelignende forhold, og lever kummerlig. Det kan virke som vi befinner oss i Italia ved starten av 1900-tallet, men så dukker enkelte tegn på modernitet opp.