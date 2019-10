Jeg blir ført inn i et tomannstelt, med bind for øynene, og kjenner at føttene mine blir klemt sammen av stadig nye menneskekropper. Utenfor er det rituelle trommer. En stemme hvisker at jeg er en demon. En skogsdemon.

Stemmen tar bindet av øynene mine. Det er regissøren for det hele, Lisa Lie. Hun er hvitmalt i ansiktet og er kledd i en stor kappe. Regissøren knurrer mot meg.