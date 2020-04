Hør visesangerveteranen Jonas Fjeld live her nå

Det kom som en overraskelse på de aller fleste, også artistene selv, men i desember toppet altså Jonas Fjeld og amerikanske Judy Collins Billboards bluegrassliste med albumet Winter Stories.

Med gitar og mikrofon spiller Fjeld i kveld låter fra dette albumet og annet fra egen katalog live på Koronerulling og Aftenposten her:

I dagene fremover skal Aftenposten i samarbeid med nettkonsert-arrangørene Koronerulling og Jakobstrøm fra Kulturkirken Jakob tilby dere en konsert pr. kveld.

Jonas Fjeld er en av landets mest erfarne og kjente artister i sjangerene folk, rock og americana, og han har levd et langt liv som bandleder, låtskriver og omreisende musiker.

For mange er han vel også mest kjent som mannen bak den udødelige klassikeren «Engler i sneen».

