Dramatikeren Dennis Kelly sier om Boys & Girls at det er et stykke med to medvirkende: Kvinnen og publikum. Når publikum sitter limt fast i stolene i en time og førti minutter, hvorav iallfall en tredjedel utspilles langt over smertegrensen, sier det mye om stykket.

Men uten en skuespiller av Stine Feviks format som Kvinnen, må publikums rolle være en pine. Fevik behandler Kellys svære tekst mesterlig, enten hun bare gjenforteller historien med innsikt og distanse eller spiller den ut i et stort og naturlig følelsesregister, turnerer den med en komikers timing eller med et knust menneskes resignerte verdighet.