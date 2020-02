Kulturministeren om Jahn Teigen: - Nasjonalskatten vår har gått bort

Tirsdag kom nyheten om at folkekjære Jahn Teigen er gått bort, og norsk kulturliv er i sorg.

Kulturministeren takker Jahn Teigen for hans fantastiske bidrag til norsk kulturliv: «Du vil savnes. Våre tanker går til hans familie. Hvil i fred», skriver Raja på Twitter.

Heiko Junge / NTB scanpix

Nasjonalskatten vår har gått bort. Hele Norge hadde et kjært og nært forhold til Jahn Teigen, og musikken hans har satt spor i oss alle. Takk for ditt fantastiske bidrag til norsk kulturliv; du vil savnes. Våre tanker går til hans familien. Hvil i fred! https://t.co/4gW460XAwH — Abid Q. Raja (@abidraja) February 25, 2020

– Som sceneartist var han helt unik

Herodes Falsk utgjorde sammen med Tom Mathisen og Jahn Teigen den musikalske underholdningsgruppen Prima Vera fra 1976 til 1984.

– Som sceneartist var Jahn Teigen helt unik. Han er den eneste artisten i verden jeg vet som kunne gått opp på scenen blant Mick Jagger, Frank Sinatra og Elvis og blitt lagt merke til, sier Falsk om sin nære venn.

Espedal, Jan Tomas

– Tom og jeg var og besøkte ham i fjor. Da var han veldig dårlig, men det var kroppen som ga seg, ikke hodet. Humøret hans var upåklagelig, og det var akkurat som å være back stage med Prima Vera. Alt var moro, selv om han var kroppslig redusert. Han hadde masse planer for ting han ville gjøre. Det er ikke mer enn en måned siden han sendte meg en tekstmelding og spurte om jeg snart var ferdig med librettoen til barneoperaen vi skulle lage, sier Falsk.

Han forteller at dødsfallet er veldig trist, samtidig som han på en måte var forberedt siden Teigen hadde vært syk i en lengre periode.

Tom Mathisen sier han har mange gode minner fra Prima Vera-perioden, og at han tenker mye på det nå.

– Jahn Teigen var egentlig den største artisten Norge har hatt. Han hadde en utrolig utstråling og en magisk hypnotiserende formel på scenen, som gjorde at han slo ut alle, sier Mathisen.

Evig optimist

Fredrik Arff

Skuespiller og sanger Hans Marius Hoff Mittet hadde hovedrollen i Jahn Teigen- musikalen Optimist på Chateau Neuf i fjor.

– Dette er trist, og tankene mine går til hans nærmeste, sier Hoff Mittet.

– Vi vet at Jahn Teigen var veldig syk, ellers hadde han kommet til Oslo og sett forestillingen Optimist. Han var så positiv til det vi gjorde og fikk daglig videofiler og lydklipp mens vi arbeidet frem forestillingen. Teigen gledet seg stort over dette, sier Hoff Mittet, som er glad for å ha fått synge så mange av Teigens sanger og gjøre dem til sine.

– Vi fikk masse hilsener fra ham og følte at han var en del av det hele mens vi holdt på med forestillingen fra september til desember. Selv om han bodde i Sverige, følte vi at han var en del av hele greia, og på avslutningsfesten kom en av hans nære hjelpere.

Hoff Mittet mener Jahn Teigen appellerte til fans i alle aldre.

– Han traff noe unikt. Sønnen min på seks år var helt hyper og danset i to timer i midttrappen på Chateau Neuf under forestillingen. 90-åringer kom for å feire fødselsdag med Teigens musikk, sier Hans Marius Hoff Mittet.

Elisabeth Andreassen skriver på sin Facebook-profil om Teigen: «Du vil alltid bli husket, du vil alltid bli hyllet som den store legenden.»