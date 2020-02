En turbulent og omskiftelig tid har ledet den norsk-brasilianske artisten Charlotte Dos Santos dit hun er akkurat nå. De siste årene har hun flyttet fra New York via London og Berlin tilbake til Norge og Oslo.

Sent lørdag kveld innleder hun sitt konsertår på Bylarm. Med seg har hun låter fra et nytt, ferdiginnspilt album som slippes senere i år. Blant disse den allerede roste, og svært sentrale, tittellåten «Harvest Time». Skrevet etter at hun avsluttet et veldig turbulent forhold.