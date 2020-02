Avtale mellom Amedia og Nasjonalbiblioteket gir åpen tilgang til 500.000 aviser på nett

Amedia eier aviser over hele landet, blant annet Drammens Tidende, Fredriksstad Blad, Nordlys, Moss Avis, Jarlsberg avis, Nordstrands Blad, Bergensavisen og Lofotposten. Avtalen innebærer at over 500.000 digitaliserte utgaver fra disse, og andre Amedia-aviser, blir lagt åpent ut på nettsidene til Nasjonalbiblioteket.

I tillegg blir 46 av avisenes historiske forløpere tilgjengelige for publikum.

– Lokalavissamlingen utgjør et enormt materiale og er en uvurderlig kilde til kunnskap. Med denne avtalen kan vi gi folk direkte tilgang til lokalhistorien deres hjemmefra, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre i en pressemelding.

– Dette er et viktig ledd i Nasjonalbibliotekets arbeid med å gjøre kulturarven tilgjengelig for alle som bor i Norge.

– Vi er svært glade for å kunne bidra til at folk får tilgang til sin egen lokalhistorie, sier konsernsjef for Amedia, Are Stokstad.

Avtalen er dynamisk, noe som innebærer at utgivelsene vil bli tilgjengeliggjort fortløpende, 15 år etter utgivelsesdatoen. Avisene fra de siste 15 årene vil være tilgjengelige for dem som oppsøker sitt lokale bibliotek.