Med rosa parykk og dop i vesken blir hun stadig gjenkjent i Londons gater av fremmede som har kjent seg igjen i tekstene hennes. Men i privatlivet strever Arabella med å finne sannheten om seg selv.

Arabella vil bli forfatter og har fått den etterlengtede muligheten til å gi ut sin første ordentlige bok. Problemet er bare at hun samtidig med å skrive også vil ruse seg, ha uforpliktende sex og feste. Til tross for deadline morgenen etter bestemmer hun seg for å ta en pause for å gå på byen. En uskyldig time med venner, drinker og litt dop. Hva kan vel gå galt på en liten time?