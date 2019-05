Svensk høyesterett fastslår at Jean-Claude Arnault må sone voldtektsdom

Jean-Claude Arnault, som er gift med Katarina Frostenson, tidligere medlem av Svenska Akademien, ble i en ankesak i desember dømt til to og et halvt års fengsel for to voldtekter av samme kvinne.

Voldtektene skal ha skjedd sent på året i 2011. Arnault avviser beskyldningene og anket dommen. Svensk høyesterett avviste anken tirsdag, noe som betyr at Arnault må i fengsel.

Tirsdag kveld ble det også kjent at kong Carl Gustaf har tilbakekalt utmerkelsen Nordstjärneorden fra Arnault, som sistnevnte ble tildelt i 2015.

Den franskfødte Arnault er en høyt profilert person i Sveriges kulturverden og drev et utested som delvis var finansiert av Akademien. Den forulempede kvinnen var en av 18 personer som Dagens Nyheter omtalte i 2017 i forbindelse med tilfeller av seksuelle overgrep.

Arnault ble også beskyldt for å ha lekket navnene på litteraturprisvinnere, informasjon han angivelig fikk av sin hustru som var medlem av komiteen. Skandalen dette utløste, førte til at det i 2018 ikke ble delt ut noen litteraturpris.

10. oktober i år vil det derimot bli kunngjort prisvinnere både for 2018 og 2019.