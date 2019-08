Jeg er blant dem som hadde store forventninger til Jim Jarmuschs varslede zombiekomedie som har premiere på filmfestivalen i Cannes.

Hans to foregående filmer, Only lovers left alive (2013) og Paterson (2016), er blant hans aller beste. Førstnevnte viser at han med stort alvor kan både fornye og respektere en ganske rigid kommersiell sjanger. The Dead Don’t Die er i tillegg en komedie, og det er en sjanger som egentlig ikke faller naturlig for Jarmusch.