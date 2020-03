Mange sitter hjemme og savner et kulturelt tilbud. Vi har laget en oversikt over en rekke av helgens tilbud. Oversikten er ikke komplett, men et utvalg.

Ida Jenshus skal ha konsert fredag kl. 18 på Brakkesyke på Facebook. En time senere er det klart for familiekonsert med Maj Britt Andersen, Geir Holmsen og Daniela Reyes Holmsen samme sted.