Når vi snakker om indisk film, tenker nok mange på fargerik sang og dans i storslåtte Bollywood-produksjoner. Men den indiske filmindustrien består også av filmer av et helt annet kaliber.

Fra Satyajit Rays humanistiske portretter til dagens politiske drama som Lipstick under my burka (2016). Rohena Geras film Sir er et intimt drama, men felles for den og Burka er at det sitter kvinner i registolen.