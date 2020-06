Ny «Game of Thrones» neste år

George R.R. Martin har brukt tiden godt under koronaisolasjon.

TV-serien Game of Thrones samlet mange foran skjermen i åndeløs spenning. Maktkampen om Jerntronen i Westeros opprørte og sjokkerte gjennom åtte sesonger.

Serien er basert på bøkene til den amerikanske forfatteren George R.R. Martin, men selv om serien er over, er ikke bokserien ferdigskrevet. Martin bruker god tid på å skrive bøkene sine. For god tid, mener mange utålmodige fans.

Sitter isolert på en hytte

Den neste boken heter The Winds of Winter, og den har vært på trappene i flere år, men når kommer den?

Neste år, skriver Martin på sin blogg Not a Blog.

I det siste innlegget skriver forfatteren at han har brukt tiden i isolasjon godt. Han befinner seg i en hytte oppe i fjellene. Han skriver at han er ved god helse, selv om livet i isolasjon tærer på.

«Om ikke noe annet, har isolasjonen hjulpet meg å skrive. Jeg tilbringer mange timer hver dag med The Winds of Winter, og det går sakte fremover. Jeg ble ferdig med et nytt kapittel i går, et annet tre dager før det, men det betyr ikke at boken blir ferdig neste uke. Det kommer til å bli en lang bok, og det er fortsatt mye igjen, » skriver Martin.

George R.R. Martin skulle deltatt på den store litteraturfestivalen for science fiction og fantasy på New Zealand senere i år. Selv om han er lei seg for at han må utsette den fysiske turen, skal han fortsatt være vert for den digitale utdelingen av Hugoprisen.

«Jeg kan alltids besøke Wellington neste år. Da håper jeg at både covid-19 og The Winds of Winter er ferdig».

