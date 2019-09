Krimsjangeren renner over av usunne typer med whisky-ånde og høyt kolesterol. I Lahlums Avklaringene møter vi en edru krimhelt som sliter med helt andre ting.

«Det tok hardt på plutselig å lese at min mor hadde krevd en million for å bære meg frem. Jeg ble sittende med hodet i hendene et par minutter. Så hentet jeg meg et glass kaldt vann som jeg drakk rett ned. Deretter bladde jeg videre i dagboken for å lese om fars kamp for mitt ufødte liv.»