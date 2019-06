Man skal lytte til erfarne fjellfolk, og rockere, og det er ikke sikkert at alle har hørt historien før: I januar 2018 spilte danske Lars Ulrich ukjente Bokassa i sitt radioprogram It's Electric og omtalte dem som «my favourite new band» og «insanely fucking cool».

Trommeslageren i Metallica la sin elsk på den norske trioen etter å ha hørt bandets røffe debut Divide & Conquer fra 2017, og kjærligheten har ikke stoppet der. I sommer er Bokassa oppvarmingsband for Metallica på 25 stadionkonserter Europa rundt, blant annet i Trondheim 13. juli. Fortjent?