En kald februarkveld i 1986 flyr en lysende kule over himmelen. Syv år gamle Javier Barrios opplever sin andre norske vinter på Røyken i Buskerud. Fra huset i skogen ser han Halleys komet, som viser seg for menneskene for første gang på 76 år.

– Jeg husker det veldig godt, det var så nært å se den med egne øyne. Jeg begynte å tenke på hva som var der ute, og hvert eneste spørsmål førte til nye. Hvor kommer den fra? Hva er den laget av? Hvor skal den?