Drøy tegneserie klar for skjermen: – Det er mye vi aldri kunne hatt med i TV-versjonen

Det vakte oppsikt da det ble kjent at Amazon hadde bestemt seg for å dramatisere The Boys. Tegneserien er så full av moralsk fordervelse at folk lurte på hvordan det i det hele tatt ville være mulig å lage TV av den.

– Det stemmer at innholdet i tegneserien tidvis er skikkelig sjokkerende. Det er mye vi aldri kunne hatt med i TV-versjonen. I stedet bestemte vi oss for å bygge serien rundt karakterene, og bruke de mer ekstreme situasjonene til å gi dem dybde. På den måten håpet vi å unngå å tippe over i det spekulative, sa produsent Eric Kripke da han møtte pressen i Los Angeles.