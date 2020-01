«Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag», meldte NTB onsdag 25. desember. Det første som slo meg var at det ikke ble forsøkt omskrevet. I stedet sto det svart på hvitt at dødsårsaken var selvmord.

Nyhetsredaktør Sarah Sørheim forteller Medier24 at opplysningene om selvmordet ble gitt til NTB av en kontaktperson for familien: «Sånn sett var det ikke en veldig vanskelig vurdering for oss om vi skulle omtale dødsårsaken.» Familien har i etterkant fått ros for sin åpenhet, og fagfolk mener det kan hjelpe andre som sliter.