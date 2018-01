Eksperter bekymret for «Skrik»

– I mikroskopet ser vi at malingen smuldres opp, sier Nasjonalmuseets malerikonservator Thierry Ford til Dagbladet. Han viser til Munchs første av totalt fire versjoner av «Skrik» fra 1893.

For tiden jobber flere japanske og belgiske eksperter med å analysere maleriet, for å finne ut hvordan man best mulig kan konservere det. Med tre forskjellige typer røntgenteknikker, analyserer de malingen helt ned på molekylnivå, skriver avisen.

– Det vil brytes ned. Men dette prosjektet gir oss informasjon så vi kan redusere nedbrytingsprosessen, sier Ford.

Kjemiker Geert van der Snickt fra universitetet i Antwerpen har blant annet forsket på Vincent Van Goghs «Solsikker». Han sier til avisen at «Skrik» er mer sårbart enn andre bilder han har jobbet med.

– Bildet er unikt. Teknikken er relativ enkel. Det er på papp. Og det har ikke ferniss. Det gjør det veldig sårbart, sier van der Snickt.