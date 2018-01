Guro Kleven Hagen er innstilt til stillingen som konsertmester I i Operaorkestret. Med sine 23 år er hun tidenes yngste konsertmester i Den Norske Opera & Ballet og den yngste i Norge.

– Konsertmesterrollen er ganske ny for meg, men det er en utfordrende og spennende jobb som jeg ser frem til å vokse på og vokse inn i. Jeg har jobbet som musiker i noen år, og uansett om det har vært som solist, i en kammermusikkgruppe eller i et orkester, brenner jeg for å få ta del i stor musikk, sier Guro Kleven Hagen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Takket ja til oljemillionen

I sin nye jobb skal hun – sammen med de to øvrige konsertmestrene, Catharina Chen og Øyvind Bjorå – lede Operaorkestret, med sine 101 fulltidsansatte musikere, og være bindeledd mellom dirigent og orkester.

Jørgen Lohne

Guro Kleven Hagen debuterte i 2011 med Oslo-Filharmonien og Jukka Pekka Saraste. Siden har hun holdt konserter med flere av Skandinavias fremste orkestre, vunnet priser og gitt ut plater. I 2010 fikk hun 2. pris i “Eurovision Young Musician” i Wien, en konkurranse direktesendt på TV over store deler av Europa, og samme år ble hun tildelt “EMCY Prize for Music” i den internasjonale Menuhin-konkurransen.

Les også: Deler leilighet og solistoppgaver

Kleven Hagen har nettopp avsluttet studier med Antje Weithaas ved Hochschule für Musik Hanns Eisler i Berlin etter å ha gått flere år på Barratt Due musikkinstitutt i Oslo.

– Jeg er veldig glad og stolt over at vi har fått tak i Guro og at hun vil jobbe hos oss, sier orkestersjef, Håvard Vegge. Guro Kleven Hagen vil tiltre stillingen rundt påsketider.