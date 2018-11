Da Michelle Obama lanserte sin biografi Becoming verden over samtidig, var det med pomp og prakt og en del sekretesse. Akkurat den typen styr som eks-presidentfruen ironisk nok selv mislikte. Men hvem er den for? Og er den bra?

Omslaget, med en delikat, feminin og verdig Michelle Obama, signaliserer noe annet enn en ærlig «politikken slik jeg så det»-historie. Er det «mother-in-chief» vi skal bli bedre kjent med? Ja, det er det. Og konen, karrierekvinnen og klassereisen.