Da 18 kvinner gikk sammen hos Dagens Nyheter (DN) sent i november og fortalte at en svensk kulturprofil utsatte dem for overgrep, skapte det sjokkbølger i svensk kulturliv.

Kulturprofilen som står i sentrum, har hatt svært tette bånd til Svenska Akademien, den prestisjetunge organisasjonen som deler ut Nobels litteraturpris. Blant annet har han ledet «Klubben», en viktig kulturscene i Stockholm som er blitt finansiert av Akademien. Kulturprofilen er politianmeldt av fem kvinner og Akademien har brutt alle bånd til mannen.

Søndag deles årets Nobelpris i litteratur ut til britiske Kazuo Ishiguro i Stockholm.

– Det er klart at skandalen kaster lys over det som skal skje. De kan ikke dele ut prisen og late som om vi ikke vet det vi vet, sier Ingeri Engelstad, forlagssjef i Forlaget Oktober. Hun beskriver situasjonen i Sverige som «rystende og ubehagelig».

– Det gjenstår å se hvilke konsekvenser det vil få for prisen og for Akademien, sier Engelstad.

Litteraturprisvinneren selv, Kazuo Ishiguro, tror ikke at prisen vil påvirkes av skandalen.

– Det viktige i denne historien handler om overgrepene og det faktum at noen i en maktposisjon har misbrukt sin stilling, sa Ishiguro på en pressekonferanse onsdag.

Monica Strømdahl

– Noen må ha visst

At kulturprofilen trakasserer kvinner og misbruker maktposisjonen sin for å få sex, skal ha vært kjent i lang tid. Han skal også ha lekket informasjon om vinnere av Nobelprisen i litteratur ved flere anledninger, ifølge Svenska Dagbladet.

– Det mest ubehagelige er opplevelsen av at noen må ha visst, og at det ikke er blitt handlet, sier Engelstad om Akademiens rolle i saken.

Gransker seg selv

Engelstad tror åpenhet bør være det neste steget for den viktige kulturinstitusjonen.

– De må vise at de tar saken på alvor og være åpne. Da må de gi et slags innsyn der det ønskes, selv om de er beskyttet fra det.

Siden Svenska Akademien er en privat organisasjon som ikke mottar offentlig støtte, er de fritatt for innsynsplikt på samme måte som private bedrifter i Norge. Men i en pressemelding om skandalen skriver de at de ønsker granskningen av saken velkommen. Akademien har også satt i gang en intern gransking for å kartlegge sin tilknytning til kulturprofilen.