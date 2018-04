Eirik Ingebrigtsen

Kvit bok mørk vinter

Forlaget Oktober

Et samfunn som har gjennomgått krig vil være preget av negative holdninger, fordommer og hat i lang tid etter at freden er et faktum. Ofte er det de mest uskyldige som rammes hardest.

Etter andre verdenskrig fikk tyskerungene føle det på kroppen i Norge. Faren hadde vært soldat i den forhatte okkupasjonsmakten. Mødrene var landssvikere. Tyskertøser måtte tåle hevn, moralsk fordømmelse og utstøting. I det polariserte samfunnet er det et sterkt krav om «renhet». Tyskerungene representerte det «urene» og ble derfor ofte mobbet og stigmatisert.

Voldtektsbarn

Tiden leger alle sår heter det, og med avstand til krigen øker forståelsen for urettferdigheten. I Kosovo, som jeg flyktet fra på 1990-tallet, er krigens sår fremdeles åpne og vonde. Blant alle overgrepene og grusomhetene som skjedde, ble voldtekt brukt som et våpen for å ydmyke og demoralisere fienden under krigene i Kosovo og Bosnia. Det er fortsatt et tabubelagt tema i Kosovo.

Det er derfor både overraskende og positivt når Eirik Ingebrigtsen på en vellykket måte har valgt å tematisere voldtektsbarn i romanform. Årets roman er Eirik Ingebrigtsens syvende. Hans originalitet ligger i den språklige rikdommen og evnen til både å skildre menneskers hverdag og ta opp politiske tema. Ingebrigtsen ble i 2013 tildelt Sultprisen for forfatterskapet sitt, og i 2015 fikk han Nynorsk litteraturpris.

Nervepirrende konflikt

I sentrum av fortellingen i Kvit bok mørk vinter er «serberungen» Isa, en 14 år gammel gutt som er resultat av en voldtekt under krigen. Moren er kosovoalbansk, mens faren er en ukjent serbisk soldat. Dette er vondt å svelge for stefaren Reza. Forholdet mellom dem er like kaldt som isvinden som siver inn fra De fordømte fjellene utenfor byen Gjakova (ja, fjellet heter det) der handlingen finner sted. «Det helsikes blodet» brenner i Reza som ikke klarer å forsone seg med sin uekte sønn. Mellom dem står Isas halvbror, den 17-årige Shkodran, som tar Isa i forsvar og ønsker forsoning.

Ingebrigtsen beskriver en nervepirrende konflikt mellom de tre under hardt arbeid i ekstrem kulde, dypt inne i vinterskogen over Gjakova. Dette er en av byene som ble hardest rammet av krigens herjinger i 1999.

Reza, Isa og Shkodran er sammen med en gruppe kosovoalbanske krigsveteraner i skogen for å hugge trær for å skaffe byen mer ved under en streng vinter. Reza klarer ikke se på gutten uten å bli minnet om fienden som voldtok hans kone. Reza bærer med seg et traume fra krigen som han ikke klarer å komme over, men han har selv voldtatt da han var soldat. Hans forbrytelse speiler forbrytelsen til fienden han hater mest.

Dystert og poetisk

Det ytre landskapet med kulde og hardt arbeid – som til tider er farlig – er en passende ramme rundt forholdet mellom faren og de to guttene og står godt til de indre spenningene i fortellingen. Ingebrigtsen skriver i lange setninger. Det tar litt tid å venne seg til stilen, men skrivemåten maner også frem en egen poetisk stemning.

Boken er kort, bare 120 sider. Slutten kan oppleves litt kryptisk. Det mest verdifulle for meg er likevel å lese en vakker norsk roman om et dystert, men samtidig viktig tema om europeisk samtid. Det er ikke første gang dette spesifikke temaet blir behandlet på kunstnerisk måte. Jasmila Zbanic’ film Grbavica som vant Gullbjørnen i 2006, handlet om en bosnisk jente som også var resultat av en voldtekt. Uten å gjøre sammenligninger, vil jeg si at også Ingebretsen overbeviser i romanform.

Det er som om han vil si at ingen er ren og ingen er helt fri etter en krig. Shkodran, som tar sin halvbror i forsvar mot den uforsonlige faren, representerer håpet i fortellingen. Det er de unge som ham, som er fremtiden på Balkan.