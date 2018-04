Hverken satire eller alvor fungerer spesielt godt i Marit Eikemos nye roman

Marit Eikemo

Når man skriver en roman med utgangspunkt i den særnorske boligdrømmen, har man gode kort på hånden, i hvert fall med tanke på gjenkjennelsesfaktoren. Som det heter et sted i begynnelsen av Marit Eikemos Gratis og uforpliktande verdivurdering:

«Alle har hus, og alle skal på eit tidspunkt kjøpe noko nytt og selje det gamle. Alle skal pusse opp.»

Det er riktignok god grunn til å spørre hvem disse «alle» er, både innenfor og utenfor fiksjonen. Det er jo ikke sånn at alle er i boligmarkedet, som det heter, det bare virker sånn.

Fra en privilegert posisjon

For en gangs skyld skriver altså Eikemo fra en privilegert posisjon. Mens hun tidligere i sitt skjønnlitterære forfatterskap gjerne har fremstilt typiske outsidere, er hovedpersonen denne gangen en kvinne som tilsynelatende har alt: Mann, to barn, jobb i et meningsmålingsbyrå og leilighet i en firemannsbolig.

Hanne Melby er likevel ikke en person som er i stand til å reflektere over sin egen vellykkethet. Hun er fanget i drømmen om et bedre liv, i form av et nytt hus, en drøm som er like irrgrønn som omslaget designeren har utstyrt boken med. Det er snedig nok utformet som et typisk boligprospekt.

Allerede i romanens åpningsscene er det tydelig at det er langt fra idealer til virkelighet i Hannes liv. Under en lampe, der det henger et porselenshjerte med påskriften «mobilfri sone», spiser barna frokost med en Ipad mellom seg mens Hanne, ja, sjekker mobilen. På den tikker det inn et varsel fra Finn: Drømmehuset i Lerkeveien er til salgs.

Sannhet, løgn og Ibsen

Adressen Lerkeveien gir i seg selv assosiasjoner til Ibsen og Et dukkehjem (Nora blir jo av ektemannen Torvald kalt en lerkefugl.) Disse assosiasjonene sørger forfatteren for å gi ytterligere næring i en passasje litt senere, der Hanne på sengekanten lyver overfor mannen Andreas om hva det er hun leser på laptopen sin: Mens hun egentlig sjekker interiørblogger og Ikea-kjøkken, sier hun til Andreas at hun leser en artikkel om sannhet og løgn hos Ibsen.

Gratis og uforpliktande verdivurdering er med andre ord en roman som på den ene side beveger seg på en satirisk overflate det er lett å relatere seg til og smile av – i likhet med Hanne har jeg kjent på at det kun har vært interessant å kjøpe bolig på en eneste adresse i byen. På den annen side har boken, i kjent Ibsen-tradisjon, ambisjoner om å utforske eksistensielle problemstillinger.

Dessverre fungerer ingen av disse nivåene spesielt godt. Satiren over boligdrømmen og visningsmarkedet, som i seg selv er altfor gjenkjennelig til å fungere som en ubehagelig blottlegging av en kulturell blindsone, blir uttværet når Eikemo dyrker de samme poengene.

Ekstrem psykologi

Mer problematisk er det likevel at Hanne er fremstilt som ekstremt selvrettferdig, uten at romanen, som hele veien ligger tett på hennes perspektiv, yter sin hovedperson motstand i måten den er skrudd sammen på.

I siste halvdel av boken forlates nemlig det satiriske nivået, og teksten tar form av et kammerspill der svik fra begge partene i ekteskapet kommer til overflaten.

Hannes sjokkerende valg i fortiden, som jeg av hensyn til fremtidige lesere av boken ikke skal gå inn på her, er det som får romangrunnen til å riste. Samtidig svekkes altså rystelsene av at forfatteren gir oss lite rom for å reflektere rundt hvem Hanne er, hva som dypest sett får henne til å handle som hun gjør.

Det private selvet og romanen

I et intervju i Bokmagasinet denne vinteren sier den britiske forfatteren Ian McEwan noe fint om forholdet mellom det private selvet, kjærligheten og romanen:

«Det private selvet er nøye forbundet med kjærlighet, tror jeg. Det er i kjærligheten at man åpner det mest private for en annen […]. Og på sitt beste kan romanen gi deg en slik gave. Den viser deg hva et privat selv er.»

Etter å ha lest Gratis og uforpliktande verdivurdering er jeg nesten like lite klok på hovedpersonens private selv som da jeg åpnet boken. Det er nokså merkelig.