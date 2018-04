Skandalen som har rystet Svenska Akademien de siste månedene, har nå eskalert til total splittelse.

Onsdag skal åtte av de 13 gjenværende medlemmene i Akademien møtes for å diskutere om de har tillit til sin leder, eller «ständiga sekreterare», Sara Danius, skriver Svt.

– Det er veldig vanskelig å se hvordan de skal kunne løse denne krisen. Dersom de lykkes med å presse ut Danius, sitter man igjen med et svært svekket akademi, sier kulturredaktør i Svenska Dagbladet, Lisa Irenius, til Aftenposten.

Svenska Akademien har eksistert siden 1786 og deler ut en rekke priser og stipender innen språk og kultur, deriblant Nobelprisen i litteratur.

Må være tolv

Dersom Sara Danius skulle trekke seg, mener Irenius det er svært sannsynlig at Akademiens trettende medlem Sara Stridsberg følger etter. Hun har allerede uttalt til Svenska Dagbladet at hun vurderer å trekke seg, og at hun nå skal ta betenkningstid.

Da blir Akademien i praksis handlingslammet, fordi det ifølge reglene må være minst tolv medlemmer til stede for å utpeke nye medlemmer.

Slik reglene er nå, beholder alle de 18 medlemmene plassen sin livet ut, selv om de skulle bestemme seg for å slutte å delta i møtene. Det har allerede Lotta Lotass og Kerstin Ekman gjort for flere år siden.

Som kommentator i Aftonbladet Åsa Linderborg skriver: «Det er lettere for kongen å si fra seg tronen (...), enn det er for et akademimedlem å forlate sitt sete».

Møtte på slottet

Bråket i Akademien startet med #metoo i høst, da en «kulturprofil» med nær tilknytning til komiteen ble anklaget for en rekke tilfeller av seksuell trakassering. Nå har det også kommet frem at han i lang tid har lekket navnet på nobelprisvinnerne før offentliggjøringen.

Mannen, som ifølge Expressen selv kaller seg «Akademiens nittende medlem», er gift med Katarina Frostenson som også sitter i Akademien. Etter en avstemning om hennes plass, som endte med at hun ble sittende, trakk de tre medlemmene seg brått i protest.

Dermed var antallet aktive medlemmer redusert til 13.

Det førte til at kong Carl Gustav søndag kalte lederen Sara Danius inn på teppet. Svenskekongen er Akademiens høye beskytter, og han skal ha reagert på at han fikk høre at de tre medlemmene trakk seg via mediene, skriver Expressen.

– Akademien er en viktig institusjon for Sverige og Nobelprisen. Det er en svært alvorlig situasjon, og jeg håper det løser seg på best mulig måte, sier kongen til SVT.

Medlem kaller avhoppere «dårlige tapere»

Nå har konflikten gått fra å handle om Frostensons plass til å dreie seg om tilliten til sekretær Danius.

De åtte medlemmene som stemte for at Frostensen skulle bli sittende, møtes onsdag, mens de andre ifølge akademimedlem Sture Allén «anser seg som viktigere enn Akademien».

I en kronikk i Expressen kaller tidligere Akademiet-sekretær Horace Engdahl de tre medlemmene som trakk seg, for en gjeng med «dårlige tapere». Han skriver videre at hele saken er en farse, og at den sterke splittelsen i Akademien viser at Sara Danius «er den av alle sekretærer siden 1786 som har lykkes dårligst med oppgaven».

– Uhåndterlig konflikt

I et intervju med Svenska Dagbladet sier Danius selv at hun har vurdert å trekke seg, men at hun «fortsetter så lenge hun orker».

– Danius har i utgangspunktet håndtert denne saken bra. Hun var raskt ute med å sette i gang utredning. Men nå er konflikten i ferd med å nå et punkt hvor den er uhåndterlig, mener Lisa Irenius i Svenska Dagbladet.

Hun påpeker at flere av de sittende medlemmene selv har vært sekretærer, og at flere visste om kulturprofilens oppførsel uten å gjøre noe med det.

Litteraturprofessor Ebba Witt-Brattström, som har vært gift med Horace Engdahl, sier til Svenska Dagbladet at hun mener alle de fire tidligere lederne som visste om kulturprofilens oppførsel, burde trekke seg.

– Uheldig for Nobelprisen

Flere tar nå til orde for at Svenska Akademien må gjennomgå store endringer for å overleve. Sara Danius har uttalt at de vil se på muligheten for å endre regelen om livstidsmedlemskap, men det er ikke klart når eller hvordan dette skal gjennomføres.

– Akademien har et kollektivt ansvar. Legitimiteten deres avhenger av et godt omdømme. Det redder de ikke ved å presse ut Danius, mener Lisa Irenius.

Det er også bekymring for om bråket kan påvirke arbeidet med Nobelprisen.

– Krisen i Akademien er et spørsmål som er større enn Akademien selv. Det er klart at dette også er utrolig uheldig for Nobelprisens anseelse, sier Irenius.