Julianne Moore er ofte brukt av amerikanske filmskapere for å fremme ambivalens. I kultklassikere som Safe, Boogie Nights og Map to the stars har hun måttet representere noe nevrotisk ved amerikansk kultur, med rollefigurer det er vanskelig å like.

I denne nye filmen av Sebastián Lelio får hun imidlertid spille på et langt større register, og gir oss kanskje sin beste rolle så langt.