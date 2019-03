I Was A King har vært en av de sterkeste og mest pålitelige leverandørene av norsk indiepop de siste årene. Hele fem år er gått siden deres forrige slipp, spretne Isle of Yours. I mellomtiden har Anne Lise Frøkedal lansert to sterke soloalbumer, mens Frode Strømstad har begynt å trykke vinyl og startet band med Peter Buck.

Men nå er altså I Was A King tilbake for fullt, med nok et album breddfullt av fengende materiale.