Året startet friskt med at Høgskolen i Oslo og Akershus fikk status som universitet og endret navn til OsloMet – storbyuniversitetet.

Det førte til mye debatt, for kan en statlig utdanningsinstitusjon ha et engelskklingende navn, og dessuten et navn som bryter med rettskrivningsreglene ved å ha en stor bokstav midt i et ord?