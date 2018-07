Helje Solberg blir ny nyhetsdirektør i NRK

Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

Det er ennå ikke helt klart når Helje Solberg tiltrer som nyhetsdirektør i NRK, men sannsynligvis i løpet av høsten, opplyser NRK. Solberg blir dermed ansvarlig for nyhetsdekningen på alle flater i NRK. Hun går også inn i mediehusets ledergruppe.

Solberg jobbet i Østlendingen, i Sør-Varanger Avis og i Nationen før hun begynte som politisk journalist i VG i 1994.

Hun ble senere leder for politisk avdeling og nyhetsredaktør i samme avis. I 2014 ble hun administrerende direktør og redaktør for VGTV og har hatt ansvaret for VGs satsing på levende bilder.

Avslørende journalistikk

I NRK skal Solberg erstatte Alexandra Beverfjord. I slutten av april ble det kjent at Beverfjord forlater NRK til fordel for jobben som sjefredaktør i Dagbladet.

– Dette er den mest spennende lederjobben jeg kan tenke meg. Jeg gleder meg til å være med på å videreutvikle journalistikken sammen med alle de flinke folkene i NRK. Den avslørende journalistikken er viktigere enn noen gang. Det er avgjørende å ha denne typen journalistikk, sier hun i en melding.

Solberg fortsetter:

– NRK skal også være best på de løpende nyhetene og være en arena for debatt og aktualitet. Vi skal jobbe med å tilby dette innholdet til så mange som mulig i Norge, ikke minst er det viktig å nå den yngre generasjonen, sier Solberg.

Mer fra Medier24:

– Det har vært steintøft å være mediegründer, sier Kent Øksnes: Nå har nettavisen Pengenytt fylt to år – og han kan ta ut litt lønn

– Sterkt engasjement for NRK

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen forteller i meldingen at han er veldig glad for at Solberg blir deres nye nyhetsdirektør. Han sier Solberg viser et sterkt engasjement for NRKs oppdrag og for kvaliteten i journalistikken.

– Jeg er trygg på at vi har fått en nyhetsdirektør som kan forholde seg til det kortsiktige presset og tempoet i en nyhetsorganisasjon, der etiske problemstillinger og publiseringsavgjørelser skal tas løpende, og som samtidig har evnen til å tenke langsiktig og planlegge for kommende trender og behov, sier Eriksen.

I 1995 vant Solberg SKUP-prisen for «AUF-skandalen», hvor hun avslørte hvordan den politiske ungdomsorganisasjonen jukset med medlemstallene. I 1996 fikk hun sammen med redaksjonen i VG Den store journalistprisen, som deles ut av Norsk Presseforbund.

Leder Richard Aune i NRKJ sier at ansettelsen er et godt og spennende valg.

– Solberg får svært gode tilbakemeldinger fra klubben og journalistene i VG. Hun beskrives som ryddig, real, samarbeidsvillig og faglig sterk. Vi gleder oss til å jobbe sammen med henne om å videreutvikle NRK og nyhetsjournalistikken vår.

Mer fra Medier24: