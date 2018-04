Netflix-sjefen gir norske «Lilyhammer» æren for internasjonal suksess

Reed Hastings er i Roma for å presentere nysatsinger og spre det generelle Netflix-budskapet under vårsleppet «See What’s Next».

I et møte med internasjonal presse onsdag trekker han frem den norske TV-serien Lilyhammer (2012–2014) som en inspirasjonskilde og nøkkel til strømmetjenestens suksess.

«House of Cards» var ikke først

– Mange tror House of Cards var den første originalserien signert Netflix. Men faktum er at året før samarbeidet vi NRK om Lilyhammer, med nesten fullstendig norsk ensemble og Steven Van Zandt som «fisk på land», sier Hastings.

– Vi lyktes med å gjøre serien populær over hele verden – hvilket ble et tegn som fortalte oss: «Vel, hvis vi kan nå ut med et norsk-engelsk show med Van Zandt satt i Lillehammer, hva annet kan vi få til?»

Netflix passerte nylig 125 millioner abonnenter, ifølge egne tall. Europeiske nyproduksjoner – som det i dag skal finnes 55 av, inkludert dokumentarsjangeren – er et av hovedtemaene i Roma. Hastings knytter blant annet sterke forventninger til danske The Rain (premiere 4. mai), som regnes som den første skandinaviske 100-prosent-Netflix-serien.

– Den er spesiell, filmet i Danmark og Sverige og byr på allmenne temaer som overlevelse og miljøkatastrofe, sier han.

– Mye av det vi prøver å få til i Netflix, er å få mennesker til å se fellestrekk i kulturer, hevder Hastings videre.