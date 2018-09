Anne Marit Jacobsen på Centralteatret: «En inderlig kjærlighetserklæring til scenen»

Anne Marit Jacobsen er musikk. En liten håndbevegelse, et skuldertrekk, og rommet dirrer av jazzfeeling. En kjapp endring av toneleie, og det klinger av lieder, skillingsviser eller revynumre, folk og opera.

Når hun leser et dikt av Inger Hagerup er det – på råd fra lyrikeren selv – som et barn ville ha skrevet og lest det. Da blir «Det bor en liten baker på en bitte liten øy» et alvorlig og trist drama. Og når hun rasende rapper om at hun aldri har fått Hedda-prisen («Føkk Hedda!»), er det for det første ikke til å tro, og dessuten den best tenkelige søknad.