Hun var et et friskt pust da hun kom som vokalist, låtskriver og gitarist våren for tre år siden. Fay Wildhagen ble nominert til spellemannpris som årets nykommer og fikk Edvard-prisen for låten «Into the Woods».

Bråstoppen kom sommeren 2016 da turneen etter Snow var over. Senebetennelse i begge armene tvang henne til å legge gitaren under sengen, flytte hjem og tenke: «Er jeg ferdig? Er det ikke mer å si?».