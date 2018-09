– Jeg er veldig spent på reaksjonene på filmen. Oppmerksomheten vil fortone seg massiv for mange, sier Lisbeth Røyneland, leder for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

Onsdag har Netflix-finansierte 22 July premiere på filmfestivalen i Venezia. Dette er den første internasjonale filmen om terrorangrepene. 22 July er basert på Åsne Seierstads bok En av oss. Anders Danielsen Lie spiller rollen som Anders Behring Breivik.

– Det føles riktig at historien blir fortalt, og at regissøren også tar opp høyreekstremisme og bakgrunnen for det som skjedde. Men selvfølgelig er man redd for at det skal bli underholdning, sier Røyneland.

Spesialvisninger for støttegruppen

22 July er en av tre filmer om terrorangrepene mot Utøya og regjeringskvartalet som kommer i år. I tillegg til ukens premiere har støttegruppen nylig hatt forhåndsvisninger av den svenske dokumentaren Rekonstruksjon Utøya.

– Det er veldig mye å forholde seg til. Det er vanskelig å følge med, samtidig som man også vil prøve å skjerme seg litt, sier Røyneland.

Støttegruppens medlemmer fikk mulighet til å se Erik Poppes film Utøya 22. juli før den kom på kino. Det vil også bli egne visninger med helsepersonell til stede før July 22 kommer på Netflix.

– I og med at datteren min ble drept på Utøya, vil jeg vite mest mulig om bakteppet for hendelsene. Du vil jo vite, sier Lisbeth Røyneland, som allerede har sett filmen.

Fakta: «22 July» Dramafilm om terrorangrepene på Utøya og regjeringskvartalet 22. juli 2011, basert på Åsne Seierstads bok En av oss. Regissert og skrevet av Paul Greengrass, som blant annet står bak filmen United 93 som handler om et av flyene som ble kapret under terrorangrepene i USA 11. september 2001. Anders Danielsen Lie spiller rollen som Anders Behring Breivik. Ola G. Furuseth har rollen som Jens Stoltenberg. Brødrene Viljar og Torje Hanssen spilles av Jonas Strand Gravli og Isak Bakli Aglen. Jon Øigarden spiller advokat Geir Lippestad. Spilt inn blant annet på Håøya i Færder kommune og Malmøya i Larvik kommune. Verdenspremiere 5. september under filmfestivalen i Venezia. Finansiert og distribuert av Netflix. Slippes på strømmetjenesten 10. oktober.

Møter med regissøren

Regissør Paul Greengrass har hatt flere møter med støttegruppen. Han forteller i et presseskriv fra Netflix at han har ønsket å lage en film først og fremst om etterspillet, ikke om angrepene i seg selv.

– Når man skal filme historier som inneholder vold – som denne gjør, har man et ansvar for å lage en sannferdig film, men samtidig være tilbakeholden og anstendig. Det er vanskelig å balansere disse hensynene, men jeg tror det er nødvendig, sier Greengrass.

Filmen følger Utøya-overlevende Viljar Hanssen og hans familie. Regissøren mener historien deres er typisk for Utøya.

Han forteller at flere av skuespillerne har hatt nær kontakt med, og til og med er venner av, dem de portretterer.

– Den eneste skuespilleren som ikke møtte personen han portretterer, var Anders Danielsen Lie, av åpenbare grunner. Men han har diskutert Breivik med sentrale personer i saken, sier Greengrass.

En viktig film

Ingen av dem Aftenposten har vært i kontakt med, vil uttale seg om innholdet i filmen før den har hatt premiere. Geir Lippestad forteller at han har hatt flere samtaler med Jon Øigarden, som portretterer forsvarsadvokaten i filmen.

– Jeg tenker at det kommer til å bli en viktig film, sier Lippestad til Aftenposten.

– Vi har ikke hatt noen påvirkning på selve innholdet, men vi er blitt informert underveis og har kommet med innspill. For eksempel ville vi ikke at de skulle filme på Utøya eller bruke båten Torbjørn. Det har de fulgt, forteller Lisbeth Røyneland i støttegruppen.

Faren til Viljar og Torje Hanssen, Sveinn Are Hanssen, bekrefter overfor Aftenposten at de har sett 22 July. Han spilles av Thorbjørn Harr.

Fakta: Her er oversikten over filmene: Tre filmer om terrorangrepene 22. juli har premiere i 2018. I tillegg kommer en TV-serie høsten 2019. Erik Poppes dramafilm Utøya 22. juli hadde premiere i mars. Filmen på 92 minutter er gjort i én tagning og følger den fiktive karakteren Kaja gjennom angrepet på AUFs sommerleir. Filmen settes snart opp i flere land under navnet U – 22 July.

Netflix-finansierte 22 July vises første gang 5. september og har verdenspremiere i oktober. Den er basert på Åsne Seierstads bok «En av oss» og følger særlig brødreparet Viljar og Torje Hanssen og deres foreldre. Regissert av amerikanske Paul Greengrass med norske skuespillere.

Reconstructing Utøya er en dokumentarfilm av den svenske regissøren Carl Javér. Den har premiere i oktober 2018. Fem unge som overlevde massakren på Utøya, rekonstruerer hendelsen sammen med en rekke statister.

I tillegg har dramaserien 22. juli ventet premiere på NRK høsten 2019. Sara Johnsen og Pål Sletaune står for regien. Serien på seks episoder vil handle om mennesker som gjennom sitt arbeid ble berørt av terroren.

Om nordmenn i rollene

Paul Greengrass lovpriser den norske rollebesetningen og filmarbeiderne.

– Det var avgjørende for meg at filmen hadde en norsk nerve.

– I starten undersøkte jeg muligheten for å lage en norskspråklig versjon parallelt, men jeg fant ut at det ikke var praktisk, særlig siden jeg ikke snakker norsk, sier han.