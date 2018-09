Det er noe vakkert og bedragersk ved åpningssekvensen i Debra Graniks film. Vi befinner oss dypt inne i skogene nær nordvestkysten av USA, på grensen mot Canada, og er omgitt av et paradisisk grønt teppe med vegetasjon. Her beveger Will (Ben Foster) og Tom (Thomasin McKenzie) seg uanstrengt på søken etter hva naturen kan gi dem å spise, og de nynner mens de sanker.

Litt senere ser vi dem leke gjemsel, men det er noe med Wills ansiktsuttrykk som vitner om at dette ikke er en lek. Hver gang han oppdager henne, er det som om hun ikke har bestått en viktig prøve.