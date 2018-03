47-åring stakk av med Frances McDormands Oscar-statuett

Terry Bryant ble stanset da han forlot en fest etter Oscar-utdelingen, angivelig med statuen McDormand fikk for sin innsats i filmen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Pågripelsen ved midnatt skjedde ifølge politiet uten dramatikk, og Oscar-statuetten ble returnert til McDormand. Bryant endte derimot i politiets varetekt.

En video fra festen viser hvordan Bryant holder og kysser statuetten, og at han forteller andre gjester at «denne er min».

Ifølge New York Times var det en fotograf som så at 47-åringen stakk av med statuetten og som stanset ham.