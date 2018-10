Rockelegendene i Ulver skal lørdag kveld fremføre et helt nytt og improvisert bestillingsverk i skatehallen Skur 13 på Tjuvholmen. Verket bygger på konsertkonseptet «Drone Activity», og skal merkes på kroppen.

– Tanken er ikke at ører skal blø eller at noen skal ha det vondt, men at man kjenner det litt fysisk. Kroppen skal bli en del av den musikalske opplevelsen, sier Ole Alexander Halstensgård.