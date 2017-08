Hijab-striden rundt NRK: – Tanken om at hijab er undertrykkende, får folk til å reagere

– Det måtte altså en hijab til for å få det politiske topplaget til å kaste seg inn i en debatt rundt en sak i Kringkastingsrådet, sier Elin Ørjasæter.

Hun sitter selv i Kringkastingsrådet, og er blant dem som reagerer på uttalelsene til kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og andre politikere søndag kveld.

– Jeg noterer at kringkastingssjefen uttaler at 3500 klagere til rådet representerer «mørke krefter» og at disse folkenes argumenter er «latterlige», sier Ørjasæter, som også reagerer på at politikere fordømmer klagene.

– Når det gjelder selve saken, synes jeg at det er vanlig folkeskikk å lese klagene før man uttaler seg om dem, sier Ørjasæter.

Hijab er blitt vanligere

Bruk av hijab har satt sinnene i kok også tidligere. Og det er blitt vanligere med hijab de siste tiårene, forteller Berit Thorbjørnsrud. Hun er professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo (UiO).

Hun sier at det er mange grunner til å bruke hijab i dag.

– Én ting er felles, og det er ønsket om å uttrykke en muslimsk identitet. Det er ofte tanken om at hijab er undertrykkende som får folk til å reagere, sier Thorbjørnsrud.

– Generelt ser vi en økning i antiislamske holdninger som er knyttet til kvinner og undertrykkelse, forklarer Thorbjørnsrud.

Universitetet i Oslo

Thorbjørnsrud, som selv ikke ser problemer med at Al-Hussaini bruker hijab på TV, forteller at hijabens symboltyngde har endret seg mye gjennom årene. I dag ser vi en videreføring av «den moderne hijaben» som dukket opp i Midtøsten på 70- og 80-tallet. Flere kvinner tok høyere utdanning, og brukte hodeplagget som en reaksjon mot motepress.

Det, sammen med en ny islamistisk ideologi, bidro til å gjøre den nye hijaben til et nytt og sterkt symbol.

Klagerekord til NRK

Kringkastingssjefen sier at han blir både opprørt og lei seg når han ser klagestormen NRK har mottatt de siste dagene.

Kanalen har tatt imot over 3500 klager på at Faten Mahdi Al-Hussaini bruker hijab i programmet Faten tar valget. Det ligger dermed an til å bli den saken Kringkastingsrådet har fått mest klager på noen gang.

