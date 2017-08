Derfor angriper de Oslo-eliten

– Oslo-eliten? Det er menneskene som preger det nasjonale, offentlige ordskiftet. De jobber innen medier, politikk, NGO-er og næringsliv, sier politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys.

Han er blant dem som stadig skriver om Oslo-eliten og forholdet mellom by og land. For en snau uke siden handlet det om Oslo-velgernes tilbøyelighet til å stemme på miljøpartiene SV, Rødt og MDG.

«Oljebarna i hovedstaden» vil stoppe alt vi kan komme i skade for å tjene penger på her i landet, skrev Fjellheim.

Internasjonal trend

Selv om motstanden mot Oslo alltid har vært der, ble det snakket langt mindre om den for bare få år siden. På 90-tallet ble begreper som «Oslo-eliten» og «eliten i Oslo» bare nevnt en-to ganger i norske medier hvert år.

Siden 2000 har bruken av begrepet økt jevnt, før pratet om Oslo-eliten plutselig eskalerte, viser tall fra Retriever. I 2015 ble Oslo-eliten nevnt 43 ganger i norske medier. 95 ganger i 2016. Hittil i 2017 er Oslo-eliten blitt nevnt 233 ganger.

Samtidig har Senterpartiet det siste året fosset frem på meningsmålingene. Mange har pekt på at det dreier seg om et distriktsopprør.

Fjellheim tror Norge er del av en internasjonal trend med økende mistillit til hovedsteders velutdannede elite.

– Folks oppfatning er at hovedstedene ikke forstår sine respektive land. Vi har sett det i USA og Europa. Når det er sagt, så har sentrum/periferi-motsetningen alltid vært den viktigste drivkraften i norsk politikk, sier Fjellheim.

Han peker på at mange av dem som kritiserer Oslo selv har bodd i byen, eller de har familie der.

– Oslo er hårsåre på egne vegne. Byen bidrar i stor grad selv til polarisering ved å trekke seg inn i et skall når kritikken kommer. Jeg så det for eksempel da jeg skrev om velgeradferden i Oslo. I sosiale medier blir det avfeid som Oslo-hat. For meg handler det om at 25 prosent av byen stemmer på partier som vil avvikle verdiskapningen andre steder i landet, sier Fjellheim.

Fikk nok av Oslo-arrogansen

«Kjære Robert Steen. Velkomen til den verkelege verda. Velkomen til Sogn og Fjordane», skrev Eid-ordfører Alfred Bjørlo til Oslos finansbyråd i februar.

Temaet var utflytting av arbeidsplasser, og Steen hadde ymtet frempå noe om at Oslo var et kompetansesentrum. Bjørlo beskyldte byråden for både uvitenhet og Oslo-arroganse.

– Oslo-eliten er en samlebetegnelse på opphopningen av maktinstitusjoner i Oslo, med direktorater, departementer og organisasjoner. Dette økosystemet beiter på hverandre. Ofte virker det som om deres grunnleggende oppfatning er at de er mer kompetente enn oss andre, sier Bjørlo, som representerer Venstre.

– Avfeies av staten

Bjørlo, som også har yrkesbakgrunn fra Oslo, viser til et eksempel på Oslo-elitisme.

– Som ordfører jobber jeg med å øke aktiviteten i kommunen. Private bedrifter er alltid interessert. De spør, kommer på besøk, setter seg inn i lokale forhold og gjør en skikkelig vurdering av om det er riktig å satse her. Staten er knapt interessert i å snakke om det samme. De mener at vi ikke har nødvendig kompetanse, sier Bjørlo.

Fra hans ståsted handler den nye Oslo-motstanden om at by og land er blitt likere. Vi har vært gjennom en utdanningsrevolusjon. Kunnskapen er bedre fordelt enn for 20–30 år siden, men de statlige arbeidsplassene uteblir. Samtidig er det gjennomført store reformer.

– Dette kommer til å vise seg ved valget. Det er grunnleggende for folket å føle at man blir tatt på alvor. Det er mange som er litt forbanna på staten i Oslo nå, sier Bjørlo.

Fremmedgjørende medier

Seniorrådgiver Geir Nygård i Statistisk sentralbyrå (SSB) sier at Oslo har den suverent høyeste andelen med universitets- og høyskoleutdanning.

– Særlig viser dette seg blant dem med lang utdanning fra universitet eller høyskole. Slik sett underbygger det påstanden om en Oslo-elite, sier Nygård.

Flere fylker har hatt en sterkere prosentvis utvikling enn Oslo siden 1999, men i prosentpoeng øker avstanden mellom Oslo og resten av landet.

Skjalg Fjellheim tror mye kunne vært løst hvis vi bare hadde hatt medier som binder Norge sammen. Han mener det er en svakhet at mediene i dag er mer opptatt av USA enn de er av Trøndelag og Nord-Norge.

– Dekningen av valgkamper i Europa er massiv, men nesten ingen skriver om de viktigste næringene i Norge, som fiskeri og olje. Tenk at du sitter på Hitra og hører en diskusjon om flytting av kontorpulter på Skøyen eller bilfritt sentrum i Oslo. Det er klart det er fremmedgjørende, sier Fjellheim.