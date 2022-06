Statsbygg setter planlagt rehabilitering av Nationaltheatret på vent

Statsbygg avslutter rehabiliteringsprosjektet for Nationaltheatret. Kontrakten med entreprenøren Veidekke er sagt opp.

Statsbygg avslutter rehabiliteringsprosjektet for Nationaltheatret på grunn av høye kostnader. Nå kan den ærverdige bygningen bli museum.

NTB

29. juni 2022 12:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Det betyr at det blir en timeout på prosjektet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK.

Årsaken er at forprosjektet viser at den planlagte rehabiliteringen blir for dyr, uansett hvor mye de prøver å kutte i prosjektet.

– Til tross for en rekke reduksjoner og endringer i prosjektet har det ikke vært mulig å redusere kostnadsnivået. Årsaken er blant annet behovet for refundamentering av bygningen, krevende antikvarisk rehabilitering og den ekstraordinære prisveksten i markedet, skriver Statsbygg i en pressemelding.

Nå kan det i stedet bli bygget et nytt nasjonalteater på Tullinløkka, ved det nedlagte Nasjonalgalleriet.

– Statsbygg har fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å utarbeide en mulighetsstudie som utreder en alternativ løsning hvor Tullinløkka og Nasjonalgalleriet tas i bruk for å etablere en ny, moderne scene, står det i pressemeldingen.

I så fall vil det historiske teateret på sikt bli rehabilitert uten refundamentering eller tilleggsarealer under bakken. Ifølge NRK kan bygningen bli tatt i bruk som museumsteater.