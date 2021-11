Ruffen er blitt rufsete i Drammen, og det er ganske gøy

Ruffen er en av våre største barneklassikere. Nå er han blitt et vakkert – og litt for travelt – muppetshow i Viken.

Ruffen og bamsen Pia besøker hummeren langt under havet. De er begge på jakt etter Den flyvende hollender i Brageteatrets oppsetning av «Ruffen og den flyvende hollender».

Nå nettopp

Neste år fyller Ruffen 50 år, og for et liv han har hatt. Sjøormen som ikke kan svømme er blitt til elleve bøker, tegneserie, opera, en lang rekke teaterforestillinger – og en venn før leggetid for tre generasjoner barn.