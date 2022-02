Meta om å trekke Facebook og Instagram fra Europa: – Ikke en trussel, en plikt

I en pressemelding understreker Meta at de på ingen måte ønsker å forlate Europa. Men som børsnotert selskap plikter de å informere investorene om at dette er en reell risiko.

I en pressemelding tar Meta et oppgjør med anklagene om at de truer med å forlate Europa.

Nå nettopp

Tidlig denne uken ble det kjent at selskapet Meta kan bli nødt til å stenge Facebook og Instagram i Europa.

Årsaken til dette er at USA og EU så langt ikke er blitt enige om reglene for behandling og overføring av data. Uten en ny avtale nekter EU selskaper som Meta å overføre brukerdata til USA. Dette mener Meta at de er helt avhengige av.