Teateranmeldelse: Blinkskudd for «Assassins» i Bergen

Har du vondt i magen? Er du fattig, ulykkelig forelsket, misfornøyd med jobben og livet? Skyt en president.

Skyt! Fra venstre Ameli Isungset Agbota, Bjørn Willberg Andersen, Kristoffer Sagmo Aalberg, Frode Bjorøy, Knut Erik Engemoen, André Søfteland, Mari Lerberg Fossum, Tormod Løvold, Knut Erik Engemoen og Kristian Berg Jåtten.

Stephen Sondheims «Assassins» fikk ny aktualitet etter den famøse marsjen mot Kongressen i 2021. Selv døde han 26. november, 91 år gammel. Hele verdens teaterfamilie sørget. Lysene ble dempet på Broadway. Den første søndagen møttes tusener i Central Park og sang sammen fra mesterens «Sunday in the Park with George».

Sondheim ble kalt musikkteaterets Shakespeare. Denne rå, mørke, festlige og fantastiske musikalen fikk blandet mottagelse i 1990.