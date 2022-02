«Inventing Anna» nagler deg fast til skjermen

Historien om den falske arvingen som lurte New Yorks elite trill rundt, er blitt en uimotståelig serie.

At Shonda Rhimes kan kunsten å dra deg inn i en historie, har hun bevist via «Grey's Anatomy», «How to get away with murder» og «Bridgerton».